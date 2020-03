Coronavirus Christine Lagarde soll sich in Isolation begeben haben

Die Vorsichtsmaßnahme hat Lagarde aber nicht an der Ausübung ihrer Aufgaben gehindert. Am Mittwoch vergangener Woche hielt der 25-köpfige EZB-Rat eine Notfallsitzung per Telefonkonferenz ab, auf der zur Konjunkturstützung zusätzliche Anleihekäufe im Gesamtumfang von 750 Milliarden Euro beschlossen wurden. Auch die nächsten geplanten Treffen werden per Videokonferenz abgehalten.