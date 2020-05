Deutsche Bank: Coronakrise könnte Abbau der Bad Bank behindern

Die Aufgabe sei nun aber nicht nur, den Risikoabbau voranzutreiben, sondern die komplette Abwicklung der „Bad Bank“ in den Griff zu bekommen, sagte einer der Insider. Die Deutsche Bank lässt sich nicht in die Karten schauen, wie viel Geld sie für die Abwicklung der CRU veranschlagt hat. Der Betrag sei in den gesamten Umbaukosten von 7,4 Milliarden Euro enthalten. Im ersten Quartal machte die CRU einen Verlust vor Steuern von 767 Millionen Euro.