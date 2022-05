Geldanlage mit der BörsenWoche: Rendite zu erzielen ist aktuell herausfordernd – aber möglich

In volatilen Börsenzeiten setze ich persönlich übrigens gerne auf gehebelte Derivate. Hohem Risiko stehen dabei potenziell satte Renditen gegenüber. Entsprechende Produkte in die Depots der BörsenWoche einzubauen gestaltet sich aber schwierig: Mit unserem wöchentlichen Erscheinungsturnus ist die Zeitverzögerung zu groß. Außerdem sind Charttechnik und Disziplin notwendig: Verluste müssen schnell begrenzt werden, sonst drohen herbe Einbußen. Ideen können wir hier natürlich vorstellen, aber letztlich müssen Sie selbst das passende Produkt finden. Wer etwa Mitte April nach Lektüre des BörsenWoche-Editorials gegen den Euro gewettet hat, liegt heute ordentlich im Plus. Bei Zwischenerholungen sind Euro-Dollar-Shorts weiterhin vielversprechend. Es könnte sogar so weit kommen, dass die Gemeinschaftswährung bis zur Parität zum Greenback fällt.