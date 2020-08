Ein Unternehmen darf in seiner Werbung nur dann den Eindruck einer Herstellung seiner Produkte in Deutschland erwecken, wenn sie auch tatsächlich überwiegend hier gefertigt werden. Das Oberlandesgericht Frankfurt untersagte mit einem am Montag veröffentlichtem Beschluss im Eilverfahren die Werbeangaben eines Solarmodulherstellers.