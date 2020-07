Emilio Lozoya Mexikanischer Ex-Öl-Manager will im Odebrecht-Skandal Namen nennen

In einer Anhörung per Videokonferenz beteuerte Lozoya der Justiz zufolge seine Unschuld, gab aber an, schuldige Personen nennen zu wollen. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador erklärte, der Ex-Manager könne Einblicke in ein korruptes Netzwerk in der Regierung seines Amtsvorgängers Enrique Peña Nieto geben. Wegen seiner Kooperation muss Lozoya dem Präsidenten zufolge nicht in Untersuchungshaft. Nach seiner Auslieferung wurde er sofort festgenommen, kam dann aber unter anderem wegen Blutarmut in ein Krankenhaus.