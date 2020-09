Energiebranche: Stromkonzern Verbund kauft Pipeline-Tochter Gas Connect von OMV

Gemäß den Bedingungen der Transaktion werde Verbund 436,9 Millionen Euro in bar an die OMV bezahlen, in Abhängigkeit vom Stand der Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt des Closings. Der Kaufpreis impliziere einen Unternehmenswert der Gas Connect von insgesamt 980 Millionen Euro. Die Unterzeichnung des Vertrages soll im Laufe des Tages erfolgen, der Abschluss des Geschäfts werde für die erste Jahreshälfte 2021 erwartet.