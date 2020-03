Energiekonzern: EnBW wird Anteile an österreichischer EVN los

Der Karlsruher Energiekonzern EnBW verkauft seine Beteiligung am österreichischen Energiekonzern EVN an die Wiener Stadtwerke. Zu Einzelheiten des Kaufvertrages über das 28,35 Prozent umfassende Paket sei Stillschweigen vereinbart worden, teilten die Stadtwerke und die EnBW am Donnerstag mit.