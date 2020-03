Arbeiten von zu Hause Lektionen aus dem Leben eines Homeoffice-Profis

ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine junge Frau mit einem Laptop auf ihrem Schoß telefoniert am 30.04.2014 in ihrer Wohnung in Berlin. Die Zahl der Internetnutzer in Niedersachsen steigt weiter. Foto: Jens Kalaene/dpa - MODEL RELEASED (zu dpa "Internet-Nutzung in Niedersachsen überdurchschnittlich hoch" vom 08.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Bild: dpa