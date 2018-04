Was wissen Sie über die grundsätzlichen Erwartungen von Jugendlichen an ihre Ausbildung? Sind die teilweise unrealistisch?

Wenn wir fragen, was Motive für die Entscheidung für eine Ausbildung sind, dann sind das eigentlich keine überraschenden, sondern nachvollziehbare, klassische Argumente. Da geht es darum, dass man noch durch die Schule begleitet wird und gleichzeitig schon durch die betriebliche Verankerung eine andere Lebenswelt kennenlernt. Auszubildende erwarten sich Perspektiven in Form einer betrieblichen Übernahme, wobei die nicht garantiert sein muss. Es reicht das Gefühl, dass jemand bei guter Leistung eine gute faire Chance hat, sich weiterzuentwickeln und dabeizubleiben. Die Erwartungen mögen im einen oder anderen auch mal unrealistisch sein, weil ja auch noch eine Rolle spielt, was der jeweilige Kandidat an Fähigkeiten mitbringt.