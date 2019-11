Begründete Angst oder Ausrede Schadet Elternzeit Vätern im Beruf?

Zeitgeist und Gesetze sind also eigentlich auf der Seite der Männer. Hinzu kommen – zumindest im Milieu der gut ausgebildeten Akademiker und Fachkräfte – Frauen, die in ihrem Beruf etwas erreichen wollen und schon bei der Partnerwahl voraussetzen, dass ihr Mann nicht in alten Rollenmustern denkt. Außerdem setzt sich die Erkenntnis durch, dass nur dann mehr Frauen in Führungspositionen gelangen, wenn sich an der Aufteilung von Erwerbs- und Carearbeit innerhalb von Paaren und Familien grundlegend etwas ändert. Anders formuliert: Väterförderung ist auch Frauenförderung.



Bleiben zwei mögliche Erklärungen dafür, dass Väter in Deutschland trotzdem nur zu knapp 40 Prozent überhaupt Elternzeit in Anspruch nehmen und nur 6 Prozent von ihnen ihre Stelle reduzieren: Entweder, die Männer wollen in Wirklichkeit doch nicht, oder man lässt sie nicht.