Büroansturm bleibt aus Diese Daten zeigen die Auswirkungen der Homeofficepflicht

„Wir erkennen in unseren Daten keinen Ansturm auf das Büro“, sagt Merkle. An den ersten drei Tagen nach der Homeofficeplicht – also vom 21. bis 23. März – lag die Anzahl der Bürostunden der Nutzer demnach nur um 0,2 Prozent höher als in der Vorwoche, als die Pflicht also noch galt. Für die WirtschaftsWoche hat Flexopus die Daten von 500 Unternehmen und rund 100.000 Nutzern aggregiert. „Vor allem große Konzerne behalten ihre strikte Regelung bei, dass alle Mitarbeiter, die es können, weiterhin Homeoffice machen“, berichtet Merkle. Aber, auch das betont Merkle, die Unternehmen bereiten sich gerade auf eine schrittweise Rückkehr vor. Der Ansturm im Büro wird jedoch wohl eher ein Anstürmchen: Aus den Zahlen von Flexopus geht hervor, dass die Unternehmen mehr Fläche in den Büros für das Desksharing freigeben. Werden Schreibtische nicht genutzt, kann der Arbeitgeber sie in der App sperren. Die Mitarbeiter können sie dann nicht buchen. Wird der Ansturm größer, geben die Firmen Flächen frei – und eben das tun sie aktuell. „Aktuell ist nur noch ein Viertel der Arbeitsfläche gesperrt, vor vier Wochen waren es noch 30 Prozent“, sagt Merkle.