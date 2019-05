Dresscode „Kreuzberg“? Alles, was Sie über Dresscodes wissen müssen

Wer bei „Come As You Are“ nur an Nirvana denkt, hat vielleicht ein Problem. Auch dieser scheinbar so simple „Kommen Sie, wie Sie sind“-Kleiderwunsch für berufliche Veranstaltungen macht dem Begriff „Dresscode„ alle Ehre. Der erfordert oft einiges Dechiffrieren, wenn es an die Wahl des passenden Outfits geht. Bei Events im Geschäftsleben kommt es ganz besonders darauf an, nicht unangenehm aufzufallen und bestenfalls mit der Kleidung zu punkten. Was ist noch Smart Casual, was schon Smart Business, muss die Krawatte bei Black Tie wirklich schwarz sein und was zum Teufel bedeutet der Dresscode „Kreuzberg“?