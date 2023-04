Emotionale Bindung Arbeitssucht und Überidentifikation: Wie mehr Distanz zum Job gelingt

Welchen Tipp haben Sie, wenn jemand kaum andere Identitäten hat?

Man könnte dann versuchen, andere Interessen zu stärken und sich dafür Freiräume zu schaffen. Ob man nun Spazieren geht, einen Tanzkurs besucht oder ein Handwerk lernt: Wichtig ist es, abzuschalten. Im Extremfall kann das bedeuten, dass man sich den Sonntagvormittag freinimmt, statt wie sonst zu arbeiten. Ich frage Klientinnen und Klienten oft: Wenn Sie in 20 Jahren in den Ruhestand gehen – was machen Sie dann eigentlich? Und was soll auf Ihrem Grabstein stehen – Sie haben viel gearbeitet? Oder sollen da auch noch ein paar Leute zusammenkommen, die tatsächlich bemerkt haben, dass Sie gestorben sind? Das ist natürlich überzeichnet! Aber es gibt Personen, die bekommen bei diesen Fragen Schnappatmung.



Immer wieder geraten Unternehmen ins Licht der Öffentlichkeit, weil sie sich zweifelhaft verhalten. Gerade steht das Medienhaus Axel Springer im Fokus, aber auch der Autozulieferer Brose sorgte jüngst für Aufmerksamkeit: In einer Mitteilung anlässlich der Jahreszahlen bemängelte die Geschäftsführung fehlende Motivation der Mitarbeiter. Was machen solche Vorfälle mit Beschäftigten, die sich stark mit ihrem Unternehmen identifizieren?

Die kommen nach außen oft in die Zwangslage, ihre Arbeitgeber oder Organisationen zu verteidigen. Aber nach innen kann es zu einem sogenannten psychologischen Vertragsbruch kommen, so heißt es in der Psychologie. Es entsteht eine Dissonanz im Kopf: Ich arbeite hier, habe Werte, verhalte mich loyal, habe eigentlich eine gute Meinung – und der Arbeitgeber verhält sich unethisch und vertritt Werte, hinter denen ich nicht stehe. Dass kann Beschäftigte von ihren Arbeitgebern entfremden und sie total demotivieren – es ist für Menschen einfach sehr schwer auszuhalten.