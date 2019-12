Epidemie des Schlafentzugs „Die Menschen haben vergessen, wie es sich anfühlt, erholt aufzuwachen“

Was kann der Einzelne tun, um sich mehr Schlaf zu gönnen?

Jeder kann die Kontrolle über seinen Schlaf zurückerobern und seiner Nachtruhe einen höheren Stellenwert geben. Jeder kann abends versuchen, die eigenen Bedürfnisse zu erspüren, runterzukommen, und ja, dazu vielleicht auch mal einen guten Wein trinken (aber nicht jeden Abend!). Es fängt schon am Tag an: Man sollte Zeit im Tageslicht verbringen, etwas Bewegung in den Alltag einbauen und auf den Koffeinkonsum achten. Was auch Wunder wirkt: Ein kurzer Powernap am Mittag. Den kann jeder lernen.