Schlafmediziner Ingo Fietze „Schon einmal weniger als sechs Stunden Schlafen kann Folgen haben“

Es gibt Apps und Gadgets wie Smartwatches, die angeblich messen können, wie gut man schläft. Wie nützlich sind solche Hilfsmittel?

Ich halte nicht viel von diesen Geräten. Zum einen, weil eine Smartwatch die Aktivität aufzeichnet und daraus Rückschlüsse auf die Schlafqualität zieht, was aber medizinisch betrachtet nicht möglich ist. Zum anderen, wenn wir die Anbieter solcher Apps oder Geräte fragen, was ihre Algorithmen berechnen oder woraus sie einzelne Schlafphasen ableiten, dann bekommen wir als Mediziner keine Antworten. Es bleibt also unklar, was da wirklich passiert. Lediglich die reine Schlafdauer geben diese Hilfsmittel verlässlich an.