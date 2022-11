Exklusive Auswertung 7 Grafiken: Die neue Lustlosigkeit der Deutschen an der Arbeit

In der Befragung von Kienbaum zeigen sich zudem große Unterschiede zwischen den einzelnen Bereichen eines Unternehmens: In den Forschungsabteilungen, unter Personalern, Leuten im Marketing und im Kundendienst ist die Stimmung gut. Nur wenige Befragte aus diesen Bereichen gaben an, dass sie sich jeden Tag ohne jegliche Lust ins Büro oder in die Fabrik schleppen. Ausgebrannt sind vor allem die Mitarbeiter in der Verwaltung, der IT und dem Verkauf. Auch in der Produktion und sogar unter Geschäftsführern herrscht eine relativ hohe Lustlosigkeit, zeigen die Daten.