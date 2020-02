Future Talents Report 2020 Nachwuchskräfte wollen in „grüne“ Unternehmen

Bierer sieht den Grund dafür eher nicht in mangelndem Vertrauen, sondern vielmehr in vernünftiger Kommunikation. Fragen und Probleme können beide Seiten viel einfacher und schneller von Angesicht zu Angesicht lösen. Immerhin: In den Branchen Beratung, Wirtschaft und Recht dürfen 55 Prozent der Befragten auch von zu Hause arbeiten. Auch bei IT- und Telekommunikations-Unternehmen gilt das für mehr als die Hälfte. Wem als Werkstudent oder Praktikant Home-Office wichtig ist, sollte die öffentliche Verwaltung meiden. Dort durften nur drei Prozent von zu Hause arbeiten.



Und noch eine gute Nachricht für alle Praktikanten: Mit durschnittlich 1053 Euro ist der Durchschnittslohn 2020 höher als noch 2019 mit etwa 1027 Euro. Damit sind die Studienteilnehmer sehr zufrieden. Auf einer Skala von 1 (sehr unzufrieden) bis 5 (sehr zufrieden) vergaben sie die Note 4,52.