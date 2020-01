Außergewöhnliche Studentenjobs: Wenn Kellnern zu langweilig wird

Die Aufgüsse werden morgens unter den Mitarbeitern aufgeteilt, jeder macht ungefähr vier am Tag. Auch an die muss man sich erstmal gewöhnen: „Der Körper wird bei hohen Temperaturen circa zehn Minuten in Höchstleistung gebracht.“



Zwischen den Aufgüssen betreut sie Gäste, führt Schönheits-Anwendungen durch, hält das Haus in Ordnung und überprüft, ob sich die Gäste an die Regeln halten. Ein Arbeitstag dauert acht Stunden – das sieht Amina Abdel Galil als Vorteil, da sie so ihren Lohn fest einplanen kann und sich nicht Sorgen machen muss, zu wenig zu arbeiten.



Das Gehalt liegt bei der Einstellung knapp über dem Mindestlohn, wird jedoch mit der Zeit angehoben. Hinzu kommen Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsschichten. „Das ist vor allem für uns Studenten attraktiv, weil wir gerade an solchen Tagen arbeiten können. Außerdem hat das Vabali Spa 365 Tage im Jahr geöffnet, und wir sind nicht auf die sowieso schon stressigen Tage unter der Woche angewiesen.“