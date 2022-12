Gehalt So wird man als Beamter zum Spitzenverdiener

Wer aber zu den absoluten Spitzenverdienern unter den Beamten zählen will, muss den Sprung in die Besoldungsordnung B schaffen. Sie deckt die Spitzenposten im öffentlichen Dienst ab. Die Grundbezüge beginnen bei 7251 Euro und reichen in Besoldungsgruppe 11 bis 15.075 Euro. Das Spitzengehalt in B 11 liegt also fast doppelt so hoch wie das in A 16. Laut Ministeriumssprecher besteht keine Schranke zwischen Ämtern des höheren Dienstes der Besoldungsordnungen A und B. Bei entsprechender Qualifikation sei sogar der direkte Einstieg in diese Beamtenelite möglich. So komme es in der Praxis durchaus vor, dass ein Quereinsteiger als Präsident einer Behörde eingestellt wird.