Gehaltsreport Sie wollen ein Spitzengehalt? Auf in die Pharmabranche!

Seibels Arbeitgeber, die Personalberatung Korn Ferry, die im Auftrag verschiedenster Firmen Gehälter vergleicht, hat für den Gehaltsreport exklusiv 220.000 Datensätze aus etwa 500 Unternehmen analysiert. Die Zahlen beruhen also nicht auf Befragungen von Angestellten, sondern auf einer Auswertung von Gehaltszetteln von Dax-, MDax- und SDax-Firmen sowie bedeutenden Mittelständlern. Erfasst wurden sie in den Branchen Automobil, Chemie, Konsumgüter, Maschinenbau/Industrie sowie Pharma/Gesundheit in je neun Unternehmensbereichen vom Finanzwesen über Marketing und Logistik bis hin zum Vertrieb.



In der Pharmabranche fielen die Gehaltssprünge vor allem bei den Ingenieuren (plus 15 Prozent), den Mitarbeitern in der Produktion (plus 14 Prozent) und bei den Logistikern (plus 12 Prozent) besonders üppig aus.