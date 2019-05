Geld, Erfüllung, Kollegen Die 5 Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit

Vorteile:

Selbstständig = steinreich? Dieses Bild vergangener Tage ist längst passé. Dennoch stellen viele Menschen nach dem Schritt in die Selbstständigkeit fest, dass sie sehr viel besser verdienen als zuvor. Der vermeintliche Geldsegen relativiert sich zwar oft schnell nach der Steuererklärung. Die Work-Life-Balance fällt aber tatsächlich in vielen Fällen befriedigender aus als zu Angestellten-Zeiten. Es ist auch gut möglich, dass man sich entgegen erster Befürchtungen in der Selbstständigkeit sehr viel sicherer fühlt. Denn wer einmal eine Firmeninsolvenz mitgemacht hat, weiß leider genau, wie schnell ein eben noch scheinbar florierender Betrieb abstürzen kann. Da stehen Selbstständige mit mehreren großen Auftraggebern oft besser da.