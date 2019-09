Große Einkommensunterschiede Richtig viel Geld verdienen in Deutschland (fast) nur Selbstständige

Groß ist die Spreizung der Gehälter zum Teil auch innerhalb der Berufsgruppen, so etwa bei den Juristen. So verdienen die Anwälte ohne Notariat zwar durchschnittlich 72.200, also fast doppelt so viel wie der Gesamtdurchschnitt der Freiberufler (38.700 Euro). Im Vergleich zu Notaren oder den Fachexperten für Patentrecht fallen sie dennoch deutlich ab. Eher weniger als mithin angenommen verdienen zudem Wirtschaftsprüfer (84.000 Euro). Erstaunlich ist in dieser Berufsgruppe zudem, dass die formell geringer qualifizierten Steuerberater (88.000 Euro) mehr verdienen als die Wirtschaftsprüfer. Das könnte sich damit erklären lassen, dass letztere zumeist bei großen Gesellschaften beschäftigt sind und sich deshalb in die eher starren Gehaltsstrukturen dort einsortieren. Steuerberater unterhalten derweil häufiger eigene Kanzleien, entsprechend größer dürfte hier je nach Markterfolg die Streuung der Gehälter sein, mit offenbar vielen Ausreißern nach oben.