Homeoffice-Knigge So gelingt die Kommunikation mit Kollegen

Das gleiche gilt für Entscheidungen, die im Büro zu treffen sind. Nur weil ein Kollege gerade mal für einen Tag oder ein paar Stunden nicht am Arbeitsplatz ist, bedeutet das ja nicht, dass man mit ihm nicht kommunizieren könnte. Oft aber stelle ich, wenn ich am nächsten Tag aus dem Homeoffice zurück im Büro bin, fest, dass Dinge einfach entschieden worden sind, bei denen man mich sonst zweifelsohne zu Rate gezogen hätte. „Du warst ja nicht da gestern, deshalb haben wir das schon mal so beschlossen…“ Wer so spricht, hat den Unterschied zwischen dem Urlaub auf Bali und dem Büro in der Wohnsiedlung nicht verstanden.



Mehr zum Thema: So machen Sie auch im Homeoffice Karriere



Dieser Artikel erschien erstmals im Februar 2020 bei der WirtschaftsWoche.