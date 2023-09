Homeoffice Vier Wege, um eine Kultur der Ehrlichkeit aufzubauen

Forschungsergebnisse zeigen, dass Misstrauen dem Arbeitsumfeld schadet, während ein hohes Maß an Vertrauen das Engagement und die Motivation fördert, sodass Fehlzeiten reduziert werden.



Lesen Sie auch: So überfordern Unternehmen ihre Führungskräfte



In all den Jahren, die ich damit verbracht habe, Organisationen darin zu schulen, Lügen zu erkennen und Wahrheiten aufzudecken, sind dabei Kulturen entstanden, die sowohl Vertrauen als auch Ehrlichkeit in einem sich selbst verstärkenden Kreislauf fördern: Je vertrauensvoller die Umgebung wird, desto zuverlässiger und produktiver werden ihre Teilnehmer. Seit dem Beginn der Pandemie vor drei Jahren habe ich beobachten können, was es für Organisationen bedeutet, in dieser neuen Ära den richtigen Weg einzuschlagen.