Hybrides Arbeiten „Was sind das so für Typen?“: Wie Neueinstieg ohne Sozialkontakt gelingt

Doch an die Frage des Erstkontaktes am Arbeitsplatz schließt sich eine zweite an: wie kann es gelingen, sich in der hybriden Arbeitswelt erfolgreich ein Netzwerk aufzubauen? Berufseinsteiger Sander berichtete, dass ihm vor allem die informellen Zusammenkünfte fehlen – der Kaffee in der Mittagspause oder das Bier nach Feierabend. Die Momente eben, in denen sich stabile Beziehungen und Netzwerke ausbilden.