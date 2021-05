Kreative Köpfe inspirieren sich in Gemeinsamkeit leichter gegenseitig. Ok. Wo aber fördert gemeinsames Zeitverbringen gerade nicht das gemeinsame Vorankommen?

Aus Erfahrung weiß ich: Wo früher Leute in der Gesamtkonferenz saßen, und sich Notizen machten zu Dingen, die sie dann später mal am Computer checken oder am Telefon nachfragen wollten, da erledigen sie im Homeoffice diese Angelegenheiten sofort in Momenten, in denen ihre geistige Anwesenheit gerade entbehrlich ist. Aus „muss ich nachher mal nachgucken“ werden so klare Statements, die die Konferenz schlagkräftiger und entscheidungsfreudiger machen.