Ich-Botschaften hingegen zeigen erst einmal nur Ihren persönlichen Blickwinkel auf die Situation. Damit begegnen Sie Ihrem Gegenüber auf Augenhöhe. So werden Sie bei ihm am ehesten die Bereitschaft erzeugen, den Konflikt zu lösen. Und Konfliktlösung ist ja das, was alle weiterbringt. Dazu gehört auch, von seinen eigenen Gefühlen, Befürchtungen und Kränkungen zu sprechen. Geben Sie etwas von sich preis. Das zeugt nicht von Schwäche, sondern wirkt sympathisch und kompetent.