Du-Botschaften haben es an sich, den anderen herabzusetzen. Denn wer eine Du-Botschaft abgibt, der nimmt für sich ja auch in Anspruch, über den anderen urteilen zu können und zu dürfen. Manchmal sind Du-Botschaften gar nicht so schlecht. Es kommt immer auf die Zielsetzung des Gesprächs an. Geht es Ihnen darum, auf den Tisch zu hauen und klare Linien zu ziehen, wählen Sie Du-Botschaften, wenn Sie es sich leisten können, das persönliche Verhältnis anzuknacksen. Oder zumindest dann, wenn wenig Diplomatie gefordert ist.



Zum Beispiel nach einem enttäuschenden Restaurantbesuch: „Sie hier können echt nicht kochen. Auf Nimmerwiedersehen!“ Hier zählt es allein, dem Gastronom am Ende noch einen mitzugeben. Zack und raus.