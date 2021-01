Sollten Sie allerdings einen Wortbeitrag planen, bei denen Sie Ihre Zuschauer schlagkräftig überzeugen wollen, dann nehmen Sie sich vor: Gucken Sie souverän in die Kamera!

Das Gefühl, von Ihnen angeguckt zu werden, lässt Sie ganz nah an die Anderen heranrücken. Keiner kann sich von dem Gefühl freimachen, gerade direkt angesprochen zu werden. Ihr Publikum guckt Ihnen nicht mehr nur dabei zu, wie sie gerade in Ihrem Büro etwas erzählen, sondern wird zum direkten Ansprechpartner. Das verbindet. Und es hilft Ihnen, die anderen zu überzeugen. Nicht umsonst gucken wir Fernsehmoderatoren direkt in die Kamera, auch wenn natürlich jeder weiß, dass wir die Zuschauer nicht sehen können. Würden wir im Studio herum gucken (wo es mehr zu sehen gäbe als ein schwarzes Loch in einem Kameraobjektiv), es würde irgendwie unverbindlich wirken. Deshalb der Blick ins Gesicht der Betrachter.