4. Antwortet jemand mit "Nein!", Antennen raus: Warum nicht? Terminmangel oder Weltanschauung? Fragen Sie „Warum nicht?“, droht noch am ehesten schlechte Laune, falls der oder die Andere sich in eine Rechtfertigungsposition manövriert fühlt. Ein Hinweis Ihrerseits wie: „Ja, hätte die EU mal früher bestellt“, geht immer. Steigt Ihr Gegenüber nicht drauf ein und sind Sie an eitel Sonnenschein interessiert, lassen Sie es an dieser Stelle gut sein.