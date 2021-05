Innerhalb der Familie und im Freundeskreis hat jeder von uns sicherlich ein gewisses Bauchgefühl, wie intim Fragen zum Umgang mit dem eigenen Körper sein dürfen. Einige Mütter können ihre Töchter frei heraus fragen: „Nimmst du die Pille?“, in anderen Familien würde das als Affront empfunden. Bei Fragen zur Darmkrebsvorsorge könnte ich mir in Männercliquen ähnliche Konstellationen vorstellen. Aber ich vermute: In Familie und Freundeskreis ist die Frage nach der Corona-Impfung in den ganz überwiegenden Fällen vorbehaltlos möglich – selbst unter Menschen, die zum Thema gegensätzliche Meinungen haben. Letztendlich ist die Frage nach der Impfung zurzeit ja sogar ein willkommener Einstieg in einen mitreißenden Small Talk in Pandemiezeiten.