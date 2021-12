Leider ist der Erfolg oft schwer zu prognostizieren, wie im Mantel-Beispiel oben. Wer rechnet schon mit solchen Befindlichkeiten? Hätten wir diese aber erahnt, dann hätten wir vielleicht gesagt: „Hübscher Mantel. Aber was ist mit dem alten? Der stand Ihnen doch noch so gut“ – zumindest, wenn wir dafür nicht hätten lügen müssen.



Es ist also immer ratsam, an die Interessen des Anderen zu denken. Nicht, um es dem anderen auf Ihre Kosten recht zu machen, sondern damit Sie selber zum Ziel kommen. Weil Ihr Gegenüber Ihnen gerne zustimmt.



Am Telefon ist das besonders herausfordernd, denn es fehlt Ihnen und Ihrem Gegenüber die Möglichkeit, die Mimik und Körperhaltung mitzulesen. Wenn Sie außerdem auch noch zum ersten Mal miteinander reden, kommt es besonders auf Ihre rhetorische Gewandtheit an:



Begeistern Sie selbst Wildfremde blind von Ihnen als Person und von Ihrem Anliegen.