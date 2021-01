Doch in den neuen Zeiten mit den Videokonferenzen machen die allermeisten jetzt verheerende Kompromisse. Dort, wo sie früher noch voller Energie in Konferenzräumen die Bühne gesucht und vor Kollegen, Kundinnen oder Partnern stehend an der Beamer-Leinwand das Wort ergriffen haben, sitzen sie heute im Bürodrehstuhl versunken mit Headset am PC und gucken schräg an der Webcam vorbei auf die eigenen Folien. Dann nehmen sie – „ich lege euch das mal vor“ – die Folien ins Vollbild und umkreisen mit dem Mauszeiger für alle sichtbar die relevanten Stellen.



Vorbei ist es da mit mitreißenden Auftritten. Die meisten Videokonferenzen sind eigentlich nichts anderes mehr, als gemeinsam Dokumente durchzugucken und einer führt. Es gibt etwa bei Microsoft Teams sogar die Funktion, dass die Zuhörer die Folien der Rednerin selber durchblättern können. Da muss nun wirklich gar keiner mehr zuhören.