Leistungskultur „Es herrscht eine Grundmüdigkeit in dieser Gesellschaft“

Geben Sie ein Beispiel.

In Barcelona gibt es eine Jugendakademie für Fußball. Da werden die Kinder ab elf, zwölf Jahren richtig getriezt. Sie trainieren sechsmal die Woche – und es wird hart aussortiert. Natürlich bekommt man dann am Ende eine hohe Qualität. In Norwegen ist die Auswahl aber so gering, dass wir es uns gar nicht leisten können, schon früh Jungen und Mädchen zu verlieren, die einfach noch nicht so weit entwickelt sind, weshalb hier so etwas wie ein universelles Model des Spielens als Grundlage für Hochleistung entwickelt wurde.