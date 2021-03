Lohnunterschiede: Frausein darf kein Armutsrisiko sein

5. Echte Selbstbestimmung braucht finanzielle Unabhängigkeit.

Zur letzten Erhebung in 2019 sank der Gender Pay Gap erstmals unter 20 Prozent. Das ist gut. Aber solange das Lebenserwerbseinkommen von Frauen nur halb so hoch ist wie von Männern, gibt es weder Leistungsgerechtigkeit noch echte Gleichstellung. Um Freiheit für jedes Individuum zu verwirklichen, braucht es aber finanzielle Unabhängigkeit für die und den Einzelnen. Mit einem Kulturwandel in der Köpfen – in Unternehmen wie in der Gesellschaft – und einer ökonomischen Gleichstellung durch den Staat. Es muss unsere gemeinsame Verpflichtung sein, weibliche Benachteiligung endlich zu beenden.



