Hunde stinken nicht nur, wenn sie regennass ins Haus kommen, sie beißen auch immer mal wieder und verursachen in nicht unbeträchtlicher Zahl allergische Reaktionen. 30 Prozent der Krankmeldungen in Berufen, die mit der Versorgung von oder Forschung an Tieren zu tun haben, gehen auf Tierhaarallergien zurück. Welch ein immenser Kostenfaktor!