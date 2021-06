Ein Hund im Büro? Warum Unternehmen gerade jetzt Bürohunde erlauben sollten

Würde Bernd Stromberg heute noch als Büro-Autokrat in der gleichnamigen TV-Serie wirken, kollabierte er mit Sicherheit ob der großen Veränderungen, die die Arbeitswelt gerade durchlebt. Homeoffice, flache Hierarchien und Frauen in Führungspositionen – all das würde bei ihm Schnappatmung auslösen. Und dann feiern Hundebesitze an diesem Freitag auch noch den internationalen Bürohundtag!?