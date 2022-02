Macht anders: Im Netzwerk sind noch Plätze frei

Es ist völlig normal, dass wir uns derart vergleichen – das wurde uns von klein auf antrainiert. „Entweder Du bist die eine, die Schöne, die Auserwählte, oder Du findest nicht statt“, sagt Carolin Kebekus in ihrem Buch „Es kann nur die eine geben“. Sie weist darauf hin, dass Frauen geradezu die Existenzgrundlage entzogen wird, wenn sie nicht zur Ehefrau erwählt werden. Der Fokus auf die Partnerwahl, der schon Mädchen unbewusst eingetrichtert wird, sitzt so tief, dass selbst diejenigen, die es beruflich ganz weit bringen, nicht von dieser Konditionierung loskommen: Psychologen an der Universität Québec beobachteten in einer Studie das Kooperationsverhalten von Männern und Frauen am Arbeitsplatz. Sie stellten fest, dass Frauen mit einem hohen beruflichen Status weniger bereit sind, in die Beziehungen zu ihren rangniedrigeren Kolleginnen zu investieren als Männer.