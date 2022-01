Als konservativer Wirtschaftsredakteur hat man es schwer heutzutage. Frauen einfach in Veröffentlichungen zu übergehen funktioniert nicht mehr. Also erliegt so manch einer der Versuchung, einfach ab und an eine Frauen-Ausgabe seines Blattes zu gestalten, dann hat man wieder für ein paar Monate Ruhe. Das müssen sich auch die Verantwortlichen bei unserer IHK-Zeitschrift gedacht haben, als sie neulich titelten: „Spitzenblatt mit Damen“. Sie verstehen? Frauen in der Wirtschaft und Damen als Blatt im Kartenspiel – ein herrlicher Schenkelklopfer, oder nicht?