In meinem Berufsalltag kommen Dresscodes nicht vor. Vermutlich versetzte es mich auch deshalb in leichte Panik, als ich einen solchen auf der Einladung entdeckte. Ein Militärflugzeug hätte ich als Besucherin intuitiv mit flachen Schuhen, aber vor allen Dingen in einer festen Hose betreten. Aber ich war neu in dem Verein, der auf den Flughafen geladen hatte. Und ich wollte nicht direkt bei der ersten Veranstaltung unangenehm auffallen. Also zog ich kurz vor Ladenschluss noch einmal los, um mir Pumps mit der richtigen Absatzhöhe zu besorgen. Ein Kostüm in der adäquaten Länge hatte ich zum Glück. Das ist wichtig. Schließlich gilt: „Der Saum sollten stets Ihre Knie umspielen.“