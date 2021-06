Nicht von ungefähr plant nach Neuseeland und Spanien nun auch Irland einen Pilotversuch für die Viertagewoche. Höchste Zeit also, dass wir uns auch in Deutschland mit einer verkürzten Wochenarbeitszeit beschäftigten: Wenn wir das neue Normal nach der Pandemie definieren, geht es auch um die Zeit für das, was uns wirklich wichtig ist.



Mehr zum Thema: An Frauen bleibt noch immer viel zu oft die Arbeit mit Kindern und in der Küche hängen. Karriere können sie nur machen, wenn die Männer mitspielen: in der Politik, in Unternehmen – und in der Partnerschaft.