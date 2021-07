Mehr Erfolg mit Englisch: „Moving the goalposts“ – und andere Ausdrücke, die uns das EM-Fieber fürs Business English lehrt!

to be on the ball Die Eigenschaft von nervenstarken Spielern – top players, big-game players. Dafür gibt es auch die kurze wie klare Beschreibung: Someone is at it! Wer also in einer bestimmten Angelegenheit und generell sehr gut und zuverlässig ist, ist „am Ball“. Zum Beispiel: She is particularly on the ball with her finances. He is on the ball with his time management. Kann auch leicht verneint werden: She is not particularly on the ball with...