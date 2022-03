Heraus ragten dabei zwei Begriffe, die in den vergangenen Tagen auch häufig ins Englische übersetzt worden sind:

1. im Bundestag das Scholz'sche Diktum von der „Zeitenwende“ – an era of (epochal) change, a sea change, a turn of (the) eras, a paradigm shift, a watershed moment.

2. der kolossale Hinweis vom Chef des deutschen Heeres, Generalleutnant Alfons Mais. Ausgerechnet im amerikanischen Karrierenetzwerk LinkedIn bemerkte er: „Die Bundeswehr steht mehr oder weniger blank da“ – the German army is (more or less) depleted. Mein Telefonjoeker Joe rät zu folgender Übersetzung: The German army has been hollowed out.