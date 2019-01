 Onboarding: Unternehmen kümmern sich zu wenig um neue Mitarbeiter

Nur etwa die Hälfte aller Neuankömmlinge gab an, dass sich die Führungskraft am ersten Tag ausreichend Zeit für sie genommen hatte. Etwa die gleiche Anzahl an Befragten wurde bei ihrer Ankunft im Büro vom direkten Vorgesetzten in Empfang genommen. 29 Prozent wurden immerhin von Kollegen begrüßt, 19 Prozent von einem Mitarbeiter der Personalabteilung. In vier Prozent der Fälle fühlte sich der neue Angestellte gänzlich verloren. Niemand fühlte sich für ihn zuständig.