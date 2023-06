Social-Media-Trend #DearIntern: Die Anfängerfehler der Manager

Ein anderer berichtet, als 19-jähriger Praktikant in der Öffentlichkeit über streng vertrauliche Details einer Kampagne gesprochen zu haben. Eine Nutzerin erzählt, 100.000 Flugblätter für ein Hotel gedruckt und verteilt zu haben. Dumm nur: Sie gab als Kontaktmöglichkeit versehentlich die Telefonnummer der Eltern an statt die des Hotels – woraufhin sie wochenlang den heimischen Anrufbeantworter abhören und Anfragen mitschreiben musste. Wieder eine andere LinkedIn-Nutzerin, mittlerweile Managerin an der New York University, berichtet, wie sie Dokumente per Fax verschicken wollte – und durch eine falsche Zahlenkombination eine Notrufzentrale erreichte, die dann auf dem Faxgerät anrief. Später tauchten gar Polizisten im Büro auf, um nach dem Rechten zu sehen.