Ständige Unterbrechungen So bleiben Sie trotz Meetings produktiv

Trotzdem muss man den Kampf um zusammenhängende Arbeitszeit nicht aufgeben. Wer in seinem Terminkalender – für andere sichtbar – Zeitfenster blockt, in denen er ungestört arbeiten will, kann sich damit möglicherweise doch an ein oder zwei Tagen in der Woche Luft verschaffen. Und selbst wenn es nur eine halbe Stunde oder Stunde ist: „Wenn ich vorher weiß, wie lange ich Zeit habe, kann ich manchmal mehr schaffen, als wenn der ganze Nachmittag vor mir liegt“, sagt Nussbaum.