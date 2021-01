Tipps von einer Pokerspielerin So treffen Sie bessere Entscheidungen

Am Pokertisch hätte die frühere Profi-Spielerin derart unüberlegten Entscheidern das Geld aus der Tasche gezogen – heute verkauft sie ihnen immerhin ihren Rat bei der Entscheidungsfindung. Duke schulte nach ihrer Pokerkarriere zur gefragten Beraterin und Buchautorin um. In ihrem aktuellen Werk „How to decide“ schreibt sie: „Der einzige Weg, seine Lebensqualität zu erhöhen, ist seine Entscheidungsprozesse zu verbessern.“ Das ideale Werkzeug, um stetig gute Entscheidungen zu treffen, wäre eine Kristallkugel, schreibt Duke. Da solche magischen Hilfsmittel aber nur im Märchen funktionieren, gibt sie in ihrem Buch Tipps, wie man ganz real und zuverlässig bessere Entscheidungen treffen kann. Eine Auswahl der vielversprechendsten.