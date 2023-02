Viertagewoche: Freiheit lässt sich nicht in Prozenten messen

Der Versuch aus Großbritannien zeigt eindrucksvoll: Wenn beide Seiten es wollen, lassen sich für fast jede individuelle Lebenslage passende Arbeitsarrangements finden. Und das ist es, was für Arbeitnehmer heute zählt.

Darüber, dass für junge Leute die Arbeit nicht mehr einen so hohen Stellenwert hat wie in früheren Generationen, mögen die Älteren reflexhaft den Kopf schütteln. Und sich im Stillen doch denken: Sie haben ja recht. Bis auf wenige kreative Berufe ist die Arbeit Mittel zum Leben. Also sollte sie diese Funktion auch bestmöglich erfüllen, anstatt das ganze Leben zu füllen.



Wenn sich dieser Tage organisierte Arbeitgeber und Gewerkschaften mit heftigsten verbalen Mitteln über ein paar Prozentpunkte mehr oder weniger Lohn streiten, so tun sie das in besten Absichten – und pflegen damit doch von Jahr zu Jahr offensichtlicher ein aus der Zeit gefallenes Ritual.