Virtuelle Verhandlungen „Gestikulieren ist vor der Kamera nötig“

Haben Extrovertierte da einen Vorteil?

Sie haben zwar den Vorteil, dass sie in der Diskussion lebendiger rüberkommen. Aber in der Sache können ruhigere Verhandlerinnen und Verhandler genauso gut sein.



Ein Vorurteil, dass sich hartnäckig hält, ist dass Männer besser verhandeln als Frauen.

Das ist kein Vorurteil, leider. Männer haben tatsächlich Vorteile, denn in unserer Gesellschaft entspricht die soziale Rolle des Mannes eher dem was in Verhandlungen gefordert wird: Durchsetzungskraft, Bestimmtheit, Eigeninteresse. Das heißt nicht, dass Frauen nicht genauso hart verhandeln können. Aber wenn sie diese männlichen Attribute übernehmen, fällt das eben mit der Erwartungshaltung an Frauen auseinander und sie werden weniger positiv wahrgenommen.