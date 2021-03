Von Bertha Benz bis Mary Barra Frauen in der Autobranche: Von Wegbereiterinnen und Tüftlerinnen

Für einen guten Durchblick war Mary Anderson zuständig. Sie erfand 1903 einen manuellen Hebel, der vom Inneren des Fahrzeugs bedient wurde. Über ein Gegengewichtssystem bewegte sich der Wischer über die Windschutzscheibe hin und her und befreite die Scheibe von Regen. 1917 ließ sich Charlotte Bridgewater den elektrischen Scheibenwischer patentieren.



Die Erfindungen von Florence Lawrence verbesserten ebenfalls die Sicherheit im Straßenverkehr. Viele Unfälle passierten, weil andere Verkehrsteilnehmer nicht sehen konnten, ob der Voranfahrende bremste oder abbiegen wollte. Sie entwickelte 1914 einen mechanischen Signalarm, der auf Knopfdruck eine Fahne an der hinteren Stoßstange des Autos hob oder senkte, um anderen Fahrern anzuzeigen, in welche Richtung ein Auto abbiegen würde. Außerdem erfand sie Stoppschild, das sich am Heck des Autos hochklappte, wenn das Bremspedal betätigt wurde.